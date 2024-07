Il 10 luglio 1944, esattamente 80 anni fa, la stazione ferroviaria di Cremona ed i rioni di S. Ambrogio e Porta Milano, attuale piazza Risorgimento, furono colpiti da un terribile bombardamento, senz’altro il più duro tra i numerosi che subì il nostro territorio. Prima delle 11, apparvero in cielo i bombardieri: vennero sganciate più di 50 bombe, di medio e di grosso calibro. L’obiettivo erano la stazione e lo scalo ferroviario, ma altre zone del quartiere di Porta Milano furono devastate. Si contarono ben 119 morti, 82 furono i feriti. Ecco perché per ricordare i tanti ferrovieri e i civili caduti anche quest’anno il Dopolavoro Ferroviario, la sezione provinciale dell’A.N.P.I. e il Comune hanno organizzato una cerimonia, che si è tenuta davanti al monumento alle vittime del bombardamento in via San Francesco d’Assisi, mercoledì mattina. La deposizione di una corona di alloro alla memoria, poi la benedizione. Alle 10:00 invece, nel chiostro della chiesa di San Luca, l’inaugurazione di una mostra fotografica relativa agli eventi bellici che hanno interessato il nostro territorio. A seguire, sempre nella chiesa di San Luca, la messa per le vittime del bombardamento e di tutte le guerre.

