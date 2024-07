Si terrà giovedì 11 luglio la seconda serata dei “Giovedì d’Estate”. Il tema della serata sarà il gioco e, per incontrare i gusti di adulti e bambini, Le Botteghe del Centro di Cremona e Confcommercio hanno pensato a una serata ricca di novità ma anche di riscoperta di giochi del passato. Il filo rosso dei Giovedì 2024, lo sport, sarà declinato ai giardini di Piazza Roma con la presenza di Kiss My Disc, la squadra cittadina del frisbee, e con l’esibizione di parkour curata dai Line Breakers, mentre in Corso Campi ritornerà il circuito in bicicletta per i bambini curato da BMX Action Cremona in collaborazione con CCCremonese 1891 gruppo Arvedi.

I giochi da tavolo, il Subbuteo e gli scacchi troveranno spazio in Piazza Stradivari. La ludoteca del Circo Luce offrirà una riscoperta dei giochi della tradizione, reinventati con favolose interpretazioni. Giochi semplici, di equilibrio, d’ingegno, collaborativi, vere sfide di abilità, con la possibilità di offrire divertimento anche ai bimbi dai tre anni in su. Novità rivolta agli adulti sarà il torneo di Briscola con le nuove carte cremonesi di ProCremona, presentate con una campagna di comunicazione disruptive la scorsa primavera.

Arte e cultura andranno a braccetto con le numerose iniziative pensate per gli amanti del bello. Dall’apertura straordinaria del Museo Verticale del Torrazzo alle passeggiate notturne di Target Turismo, che questo giovedì proporrà la visita di Palazzo Fodri. Al Teatro Filo l’appuntamento sarà con lo spettacolo di improvvisazioni teatrali proposto dalla compagnia TraAttori, nella galleria del Corso la Compagnia del Tango delizierà gli appassionati di ballo. In Corso Garibaldi, Avis, Cremona Urban Bees, Croce Verde, Il Girasole, Lions Torrazzo, Medea, Oipa, Orto Bio Psico Sociale, Unione Ciechi, Zoofili offriranno uno sguardo sulla Cremona che si impegna per il prossimo e il bene comune. Presso la Residenza Torriani, nell’ambito dei Giovedì letterari, alle ore 21,00 appuntamento con il cestista Matteo Piccoli che presenterà il suo libro “Solo io – dalla pandemia alla seria A”, introdotto da Francesca Alquati.

I negozi, aperti sino alle 23:30 con sconti e offerte dei saldi, saranno lo sfondo del consueto appuntamento col gusto e col divertimento, tra dj set, aperitivi e lo street food di Largo Bocconcino.

