Sarà un percorso intessuto di contaminazioni fra generi e stili nel segno del virtuosismo strumentale il concerto “Bass Night” in cartellone stasera alle 21 nel cortile di Palazzo Stauffer, che conclude la terza edizione della rassegna Stauffer Summer Music Festival promossa dall’Accademia di alto perfezionamento musicale con sede a Cremona.

Protagonisti gli allievi diretti dal contrabbassista Alberto Bocini, che assume la docenza del corso di contrabbasso raccogliendo l’eredità del M° Franco Petracchi.

Per cinque anni è stato primo contrabbasso nell’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia e per quindici nell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino; si è dedicato anche alla composizione, con interesse per il crossover. Alcuni brani originali verranno eseguiti dai giovani artisti nel concerto di stasera, accanto a pagine di Beethoven e con incursioni nel tango di Piazzolla.

Il servizio di Federica Priori

