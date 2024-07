E’ iniziato l’abbattimento della scuola Martiri della Libertà di via dei Classici del quartiere Po, entro qualche giorno sarà completamente abbattuta. Una grossa pinza e un frantumatore sono entrate in azione per demolire la struttura, che sarà completamente rinnovata. La scuola è chiusa dal 2019 perché non aveva superato le prove antisismiche; come noto sarà demolita e ricostruita interamente. L’importo totale compreso di lavori, ma anche spese progettuali, direzione lavori è di circa 4 milioni di euro interamente finanziati da fondi provenienti dal Pnrr. Il cantiere era stato consegnato alla ditta Devi Impianti di Busto Arsizio. Dopo la demolizione e la pulizia dell’area da tutti i detriti inizieranno i lavori, il nuovo polo accoglierà sia il nido che la scuola d’infanzia, ma i nuovi spazi sono stati concepiti e progettati per accogliere anche attività del quartiere Po, quindi flessibili e modulabili per tener conto delle diverse esigenze legate alle varie attività proposte. È stata infatti concepita come un “civic center” come più volte detto dall’attuale sindaco Andrea Virgilio che aveva in capo la delega. Il nuovo progetto prevede che la scuola abbia una forma a pettine, sarà su un unico piano e parte delle aule si sposteranno verso l’attuale recinzione. Sarà una scuola di ultima generazione visto che l’edificio avrà un’elevata efficienza energetica e gli impianti saranno alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili. Silvia Galli

