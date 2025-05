La casa di cura San Camillo di Cremona presenta i due nuovi responsabili di Ortopedia e Chirurgia Generale: i dottori Paolo Bertanzetti e Valerio Ranieri.

“Un segnale che esprime la ferma volontà della struttura sanitaria di Cremona di consolidare l’offerta dei servizi, anche per quanto riguarda interventi mini invasivi avanzati, applicati a vari trattamenti”, dichiara la casa di cura.

Valerio Ranieri ha assunto il ruolo di responsabile dell’unità operativa di Chirurgia generale dopo il passaggio di testimone con Giuseppe Foletti. Il suo approccio nella chirurgia generale, con particolare attenzione alla chirurgia laparoscopica mininvasiva e la sua consolidata esperienza nel campo colon proctologico, sono tratti distintivi della sua carriera professionale.

“Assumere la direzione di questa Unità Operativa è una grande responsabilità ed un’opportunità – dichiara il dottor Ranieri – Il nostro obiettivo è ampliare l’offerta chirurgica, con particolare attenzione alla chirurgia laparoscopica applicata alla patologia colica e proctologica sia benigna che maligna, valorizzando e potenziando il lavoro di squadra. Con il supporto della nostra équipe continueremo a garantire trattamenti personalizzati per i pazienti adottando le tecnologie più moderne.”

Il secondo nuovo responsabile è Paolo Bertanzetti, che arriva a capo dell’U. O. di Ortopedia. Il suo approccio in ambito ortopedico e traumatologico, con particolare attenzione alle nuove procedure conservative e chirurgiche (interventi mininvasivi), e la sua consolidata esperienza nel campo della chirurgia protesica dell’anca, del ginocchio e della chirurgia sportiva sono tratti distintivi della sua esperienza.

“Assumere la responsabilità dell’Unità Operativa di Ortopedia è una grande occasione per ampliare l’offerta della Casa di Cura San Camillo e un grande stimolo di crescita professionale – dichiara il dottor Bertanzetti – Il nostro obiettivo è mantenere l’eccellenza raggiunta nella chirurgia protesica e ricostruttiva, ampliare l’offerta alla chirurgia mininvasiva applicata anche alla chirurgia sportiva, protesica, sia traumatica che degenerativa, valorizzando e potenziando il lavoro di squadra e l’approccio innovativo.”

Questi due nuovi arrivi segnalano la ferma volontà della casa di cura San Camillo di Cremona di consolidare l’offerta in questi servizi, anche con i più avanzati interventi mini invasivi per il trattamento di patologie degenerative, infiammatorie, reumatiche, displasiche, post-traumatiche e post chirurgiche di anca, ginocchio, spalla, caviglia e gomito con impianti di protesi e/o ricostruzione dei legamenti; patologie cutanee e sottocutanee; patologie della parete addominale (ernie), dei tessuti molli, della mammella e del sistema linfonodale; patologie benigne addominali (calcolosi della colecisti, appendicopatie), patologie pelviche anche di interesse ginecologico; patologie proctologiche (emorroidi, fistole, ascessi, prolassi).

La Casa di cura opera sia in convenzione Ssn sia in regime di solvenza e offre interventi chirurgici in modalità ambulatoriale, day-surgery o one day surgery e ricoveri ordinari.

