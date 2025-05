Caleidoscopio di sonorità nell’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona con l’Acoustic Trio guidato dall’eclettico chitarrista Al Di Meola insieme a Peo Alfonsi alla chitarra e Sergio Martinez alle percussioni, che martedì sera ha inaugurato la decima edizione di CremonaJazz, promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

L’artista si era già esibito nella città del Torrazzo nel 2019 presentando l’album Opus, stavolta è tornato con un’altra formazione registrando ancora il tutto esaurito: il pubblico ne apprezza la capacità di fondere generi musicali in pezzi originali che mantengono l’improvvisazione jazz ma sfociano nella world music alternando arpeggi flamenchi e romantiche ballad.

Il trio in perfetta sintonia ha conquistato gli applausi della platea, cui Al Di Meola ha raccontato diversi aneddoti legati alla genesi dei brani: come Ava’s Dance in the Moonlight ispirato dalla figlia e Infinite Desire realizzato in collaborazione con il compianto cantautore Pino Daniele. Un avvio positivo dunque per la rassegna, che proseguirà il 19 maggio con Ana Carla Maza.

Il servizio di Federica Priori

