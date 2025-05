Il 17 maggio ricorre la Giornata internazionale contro contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, una data simbolica scelta per ricordare l’eliminazione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, avvenuta il 17 maggio 1990. Il Parlamento Europeo, nel 2007, ha riconosciuto ufficialmente il valore di questa ricorrenza, invitando tutti gli Stati membri a celebrarla, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e dei diritti per tutte e tutti.

Il Comune di Cremona rinnova la propria adesione alla Giornata, attraverso il lavoro congiunto della Rete Antidiscriminazioni di Cremona, per ribadire il proprio impegno costante nella prevenzione e nel contrasto alle discriminazioni. Un impegno che si traduce in attività concrete e continuative di enti e associazioni, volte all’ascolto e al supporto informativo a persone e operatori, alla prevenzione e sensibilizzazione contro il fenomeno del bullismo, all’intervento congiunto in caso di discriminazione.

E’ stato così predisposto un programma di iniziative per informare, sensibilizzare e favorire il dialogo. Sabato 17 maggio, in occasione dell’assemblea delle pubbliche amministrazioni aderenti alla rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Regioni e degli Enti Locali per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), che si terrà a Roma, in Capidoglio, il Comune di Cremona parteciperà all’incontro in modalità remota, unendosi agli oltre 300 enti pubblici che, su tutto il territorio nazionale, operano per la promozione dei diritti e l’inclusione.

Sempre sabato 17 maggio, alle 18, nei giardini di piazza Roma, si terrà un flash mob con un momento di commemorazione e riflessione attraverso la lettura condivisa di biografie e storie di crimini d’odio subiti da persone LGBTQIA+. L’iniziativa è curata dalle associazioni Arcigay Cremona La Rocca e Comitato Cremona Pride che fanno parte della Rete Antidiscriminazioni.

Lunedì 19 maggio, alle 12, verrà allestito un punto informativo in via Dante (piazzale ex tramvie), attivo per l’intera mattinata, realizzato in collaborazione con la Gare des Gars, ciclofficina sociale di Cosper. Sarà possibile ricevere materiale informativo sui servizi del territorio e partecipare ad attività di sensibilizzazione per il contrasto al bullismo e alla violenza omotransfobica.

Inoltre, sino al 24 maggio, il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” propone Fumetti belli, una bibliografia tematica dedicata al mondo LGBTQIA+, con una selezione di fumetti, graphic novel e manga disponibili per il prestito.

Attraverso tali iniziative – inserite nell’ampio programma di attività denominato “La trama dei diritti” promosso da CSV Lombardia Sud – il Comune di Cremona e la Rete Antidiscriminazioni rinnovano il proprio invito alla cittadinanza a partecipare attivamente per costruire insieme una comunità fondata sul rispetto e sull’equità.

