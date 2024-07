Ha cercato di rubare all’Ipercoop, colpendo l’addetto alla sicurezza per darsi alla fuga: è finito così in manette un rumeno di 35 anni, con l’accusa di tentata rapina impropria.

La vicenda si è verificata nella serata di mercoledì. L’uomo è entrato al supermercato e ha letteralmente “fatto la spesa”, mettendo merce nel carrello per un valore complessivo di 1.118 euro. Si è quindi recato alle casse automatiche, dove ha sfruttato lo scontrino di un altro cliente per uscire senza pagare nulla.

I suoi movimenti sono però stati notati dall’addetto alla sicurezza del punto vendita, che ha cercato di fermarlo. Tanto che, per darsi alla fuga, il 35enne ha colpito il vigilante con una spallata e abbandonato il carrello con la refurtiva. A fermarlo, sono stati due agenti della Volante che in quel momento non erano in servizio e che hanno chiesto l’ausilio di una pattuglia.

L’uomo è stato quindi arrestato e portato nelle camere di sicurezza della questura, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nella tarda mattinata di giovedì è stata celebrata la direttissima. LaBos

© Riproduzione riservata