E’ Imerio Chiappa il nuovo Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale. Ecco il suo saluto alla comunità scolastica cremonese.

“Aiutare ciascuno studente, ciascuna studentessa a realizzare il proprio progetto di vita: è questa la motivazione per la quale ho deciso di accettare con orgoglio questo incarico.

Si tratta per me di una nuova sfida, difficile ma possibile solo se riusciremo a costruire un’alleanza forte fra tutte le componenti di una scuola e di un territorio ricchi di storia, valori e risorse.

La collaborazione con tutti gli attori del territorio sarà alla base del mio operato, al fine di costruire una scuola aperta, capace di valorizzare le potenzialità di ognuno, di sviluppare competenze, di riconoscere le eccellenze consentendo a ciascuno di dare il proprio personale contributo alla società e al mondo di oggi e di domani.

Penso ad una scuola che nel solco della tradizione sappia diventare centro di innovazione in tutti i campi fornendo a studenti e studentesse gli strumenti che consentano loro di esercitare una cittadinanza attiva, responsabile, consapevole.

Questo progetto in cui credo fortemente non si potrà realizzare se non grazie al contributo di tutti: il personale dell’ufficio VI, i dirigenti scolastici, i docenti, il personale ATA, le famiglie, gli Enti e le istituzioni tutte.

Nell’accettare l’incarico conferitomi ringrazio calorosamente la Dott.ssa Luciana Volta , Direttore Generale dell’USR Lombardia, per la stima dimostratami e la Dott.ssa Filomena Bianco che mi ha preceduto.

Sono certo che insieme potremo dar vita a una comunità che senta la scuola come fulcro e motore del suo essere e auguro a tutti voi un buon inizio di anno scolastico”.

© Riproduzione riservata