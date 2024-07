Pnrr, Costa “Il tema dell’accesso alle cure è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Covid ci ha insegnato che le grandi opportunità si riescono a cogliere se si fa squadra. Il mondo è cambiato e dobbiamo esserne consapevoli, la politica deve creare le condizioni perché le opportunità di oggi siano colte. Il tema dell’accesso alle cure è fondamentale e il Pnrr è una grande opportunità, se ben utilizzato può aiutarci a dare le risposte di cui abbiamo bisogno”: lo ha detto Andrea Costa, esperto del ministro della Salute per le strategie di attuazione del Pnrr, intervenuto a un The Watcher Talk Salute, il format di The Watcher Post.

fsc/gsl (Fonte video: Utopia Studios)