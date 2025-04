Dopo anni di malfunzionamenti e ritardi, è stata ripristinata l’illuminazione pubblica nella rotonda sulla strada provinciale 84 nei pressi dell’ex consorzio intercomunale di sviluppo economico (CISE) nel comune di Cappella Cantone.

A finanziare l’opera, costata poco meno di 12 mila euro, è stata una collaborazione sui generis tra l’amministrazione di Soresina, San Bassano e appunto Cappella Cantone. Un modo per offrire un supporto a comuni vicini.

“È una bella iniziativa – ha commentato il sindaco di Cappella Cantone Francesco Monfredini – sicuramente l’illuminazione porterà più sicurezza al territorio, alla viabilità e soprattutto terrà lontano qualche malintenzionato da quell’area”.

“I sindaci si sono sentiti in dovere di prendere parte all’investimento – ha affermato Roberto Rava, vicesindaco di Soresina – per mostrare un segnale di partecipazione verso un territorio dove si possono fare cose insieme in modo molto positivo e poter crescere”.

“Mi sono sentito in dovere come cittadino – ha aggiunto il sindaco di San Bassano Giuseppe Papa – oltre che in nome della collaborazione con il sindaco di Cappella Cantone, era evidente che ci fosse un problema”.

L’illuminazione della rotonda è solo il primo di una serie di interventi che il comune di Cappella Cantone intende realizzare per riqualificare l’area che fu del consorzio, fallito già da alcuni anni.

“Ci sono in programma interventi di riqualificazione di tutta la zona – ha proseguito Monfredini – nei prossimi giorni il comune di Cappella Cantone entrerà in possesso di quelle aree; sono stati venduti i terreni grazie ad un soggetto che si è detto interessato. La rotonda è solo l’inizio di quell’operazione”.

Andrea Colla

