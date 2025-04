Presentati i primi dati del sistema di monitoraggio dei flussi pedonali nel centro storico nella riunione di ieri del Distretto urbano del commercio. “E’ stata presa in esame la settimana che ha interessato l’evento Formaggi e Sorrisi – afferma l’assessore Luca Zanacchi – . I dati ci parlano di 51.000 passaggi medi, con flussi interessanti soprattutto di domenica. Da questa prima analisi si sono registrati inoltre flussi notevoli nei giorni di mercato nelle fasce della mattina.

“Il punto più di passaggio è l’ingresso in centro storico lato Corso Mazzini, il secondo punto di passaggio più frequentato dai pedoni è Corso Garibaldi – ha continuato Zanacchi. “I dati saranno resi disponibili a tutti i commercianti del centro storico proprio per avere una consapevolezza di quanti sono i passaggi dei pedoni sul centro storico e in che periodo, in che fasce orarie. Questo servirà ai commercianti per strutturare strategie piuttosto che iniziative per la vendita al dettaglio nei negozi di prossimità e i loro servizi con relative aperture”. Ma il monitoraggio servirà anche al Comune di Cremona per capire che strategie adottare sui parcheggi e sugli eventi. sgal

© Riproduzione riservata