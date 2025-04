Le lettere, i beni culturali e la storia dell’arte sono al centro della decima puntata di Campus, la trasmissione di CR1 su Cremona città universitaria in onda martedì 8 aprile alle 20.30. Ai microfoni di Massimo Lanzini la testimonianza di docenti, studenti e ricercatori.

I corsi, attivati dall’Università degli Studi di Pavia, sono ospitati nello storico Palazzo Raimondi nel cuore antico della città di Cremona. Alla laurea triennale in Lettere e Beni culturali si affianca anche una laurea magistrale in Metodi e tecnologie per la storia dell’arte. La formula innovativa dei corsi ha l’obiettivo di far incontrare consolidate materie umanistiche (dalle lettere alla filologia, dall’estetica alla museologia) con un approccio capace di utilizzare gli strumenti tecnici più avanzati, dal digitale al multimediale. Il tutto in un’ottica moderna di conoscenza e valorizzazione dei beni culturali.

Ma non solo. Le testimonianze racconteranno anche l’aspetto meno accademico della vita dell’ateneo: dall’organizzazione dei corsi fino all’associazionismo studentesco.

