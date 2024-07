Dal 15 luglio 2024 Maurizio Bracchi, oggi a capo del dipartimento innovazione, sostenibilità e aree di sviluppo strategico dell’Asst di Cremona, dirigerà l’unità operativa Progetti speciali di edilizia sanitaria della DG Welfare di Regione Lombardia.

Un importante riconoscimento arrivato dopo tre anni di intenso lavoro che hanno visto Bracchi impegnato nella realizzazione del bando di concorso internazionale per il progetto nuovo ospedale di Cremona e nel coordinamento di tutte le fasi successive. Questo è accaduto in stretta collaborazione e con un forte mandato della direzione generale, prima sotto la guida di Giuseppe Rossi e dal gennaio 2024 di Ezio Belleri.

L’incarico consentirà a Bracchi di seguire l’evoluzione del nuovo ospedale di Cremona all’interno di un disegno di innovazione edilizia sanitaria globale. Per l’Asst questa nomina rappresenta un punto di forza e una garanzia di continuità per l’attuazione del progetto.

“Ricorderò i due anni e mezzo passati a Cremona – precisa Bracchi – per la straordinarietà del lavoro fatto insieme al dottor Giuseppe Rossi, che non ringrazierò mai abbastanza per avermi chiamato in questa Azienda, e negli ultimi mesi con il dottor Ezio Belleri, la cui esperienza nella realizzazione di nuove strutture ospedaliere è stata fondamentale nella fase di progettazione che si sta concludendo in questi giorni, e con tutta la Direzione strategica. Ringrazio, inoltre, i rappresentanti delle istituzioni, con i quali ho avuto il privilegio di rapportarmi in diversi contesti, in particolare i componenti del tavolo tecnico e delle commissioni giudicatrici del concorso internazionale.

Grazie a tutti i colleghi di ASST Cremona che hanno avuto parole di aiuto, di stimolo e anche di critica durante questo difficile tratto di strada percorso insieme. Un ringraziamento speciale va allo staff della struttura nuovo ospedale e dell’ufficio comunicazione: la loro competenza, l’entusiasmo e anche, talvolta, le loro perplessità, hanno contribuito in modo determinante al grande risultato raggiunto”.

“Ringrazio, infine, la Giunta regionale e, in particolare, il Presidente Attilio Fontana, l’Assessore Guido Bertolaso e il Direttore Generale Welfare Marco Cozzoli: sono onorato di poter contribuire al perseguimento degli importanti obiettivi assegnati all’Unità Organizzativa che sono chiamato a dirigere. Naturalmente, fra essi c’è anche la realizzazione del nuovo ospedale di Cremona, che continuerò a seguire da una prospettiva diversa, ma con la stessa dedizione”.

