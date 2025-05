Una partita folle, un match duro, nervoso, ma condotto con grande maturità dai grigiorossi. La Cremonese passa 3-2 al Picco di La Spezia. Nel primo tempo a segno Barbieri, Azzi e Vandeputte, nella ripresa i padroni di casa la riaprono con Pio Esposito e Lapadula, ma non basta.

Dopo 12 secondi, su lancio di Wisniewski, Di Serio fa la sponda per Pio Esposito che calcia forte al volo dal limite, la palla termina a lato. Poco dopo Mateju mette dentro per Pio Esposito che colpisce di testa da buona posizione, ma mette fuori. Al 5′ filtrante di Johnsen che trova Barbieri nell’area avversaria, ma l’esterno scivola nel tentativo di dribbling. Al 9′ ottimo lavoro di Pio Esposito che difende palla e scarica per Di Serio che calcia largo col mancino. Al 13’ però a passare sono i grigiorossi: Azzi sfreccia sulla sinistra e mette dentro per Barbieri che, col mancino, batte Gori e sblocca il match. Cinque minuti dopo la Cremo raddoppia: Azzi punta sulla sinistra Vignali, si accentra, e col destro trova l’angolo giusto per il 2-0. Al 37′ angolo battuto da Castagnetti a uscire, Folino, dopo un rimpallo, ci prova col destro, Gori blocca. Al 41′ Salvatore Esposito ci prova direttamente da calcio di punizione, sfiorando l’incrocio.

Nella ripresa, al 50′, punizione di Candelari dalla trequarti, colpo di testa di Di Serio sul palo, Pio Esposito sigla il 3-1, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 54′ cross dalla sinistra di Folino, sul secondo palo Azzi colpisce Johnsen che, col ginocchio, mette fuori. All’ora di gioco per una trattenuta piuttosto dubbia su Di Serio viene espulso Bianchetti. Poco dopo viene espulso anche mister Stroppa per proteste. La Cremonese si sistema inserendo Moretti per Vandeputte, passando al 3-4-1-1. Al 69′ cross dalla destra di Wisniewski, Pio Esposito colpisce di testa e batte Fulignati per il 3-1. 4 minuti dopo cross di Candelari, Ravanelli colpisce di mano, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Lapadula spiazza Fulignati e riapre la partita. Al 78′ Vignali calcia dal limite col mancino, Fulignati blocca. La Cremo regge nel finale e porta a casa 3 punti meritati.

Cremonese che blinda il quarto posto, portandosi a soli due punti dallo Spezia. Martedì grigiorossi nuovamente in campo contro il Pisa per il recupero della 34^ giornata.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata