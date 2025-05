Al termine della sfida tra Cremonese e Spezia, mister Giovanni Stroppa ha commentato il successo grigiorosso al Picco. Ecco le sue dichiarazioni.

La Cremonese ha fatto un primo tempo strepitoso, giocando un calcio di grande spessore…

“Credo che questa partita sia stata gestita con grandissima maturità da parte dei ragazzi. Al di là del modo in cui abbiamo attaccato la porta, hanno capito i momenti, fatto correre a vuoto lo Spezia e girare la palla. Oltre a limitare i danni contro uno squadrone che con traversoni, piazzati e punizioni ci ha messo in apprensione. Mi dispiace per l’espulsione di Bianchetti, che ci ha visto soffrire di più rispetto a prima. Io ho sbagliato a farmi espellere, non dovevo entrare in campo e chiedere cose diverse. Faccio i complimenti alla squadra perché giocare qui con questo spessore tecnico non è semplice ed era importante continuare con i risultati positivi. Ora pensiamo al Pisa e a recuperare le energie, poi ai playoff”.

Crede che la vittoria di oggi abbia valore anche in chiave playoff?

“Risponderò alla fine del mese. Quello che abbiamo fatto stasera non conta niente, se dovessimo tornare qui a giocare sarebbe ancora più difficile. Ho grandissima stima di D’Angelo e del lavoro che ha fatto, glielo avevo prospettato un campionato del genere. Se dovessimo giocare nuovamente ci sarà da sudare, come spesso avviene quando si incontrano due grandi squadre”.

Si aspettava uno Spezia così? La Cremo è stata abile soprattutto in ripartenza…

“Abbiamo gestito bene il palleggio da sotto, approfittando di qualche spazio che ci è stato concesso. Siamo una squadra che sa capire i momenti, stasera è andata bene”.

All’andata disse che lo Spezia “fa tanto con poco”. L’impressione è che crei anche qualcosa in più del “poco”…

“Credo che sia una qualità, perché la gestione della palla che arriva agli attaccanti è tanta roba. Non volevo che passasse un messaggio negativo, anzi”.

Primo tempo perfetto, poi l’espulsione ha rimesso in piedi lo Spezia. Ma la Cremo ha portato a casa la vittoria…

“Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, una partita di grandissima personalità. Dopo l’espulsione abbiamo saputo soffrire, anche in dieci potevamo allargare il risultato. Faccio i complimenti ai ragazzi per la personalità e la conoscenza tecnica, fare una partita del genere su questo campo non è semplice. Lo Spezia ha nei piazzati e nei duelli la propria forza, noi li abbiamo limitati e quindi complimenti ai ragazzi”

I suoi ragazzi hanno tenuto botta nonostante l’episodio che ha rischiato di compromettere la gara..

“Siamo stati più forti di quello che è successo in campo. Io ho fatto una stupidaggine perché sul fallo di Bianchetti son entrato in campo, oltretutto il guardalinee aveva fischiato a nostro favore”

Quanto fa piacere per un allenatore il gol da quinto a quinto?

“L’importante è concretizzare, al di là di come attacchiamo la porta. Sono contento per i gol dei due esterni e Vandeputte, perché non era facile. È una prestazione di maturità e dobbiamo continuare su questa strada perché sappiamo cosa ci aspetta”

Come giudica la prestazione di Folino?

“Eccezionale perché ha fatto le cose semplici, io gli ho chiesto semplicemente di fare una partita da 6, che nel momento in cui fa le cose pratiche può diventare anche 7 o 7.5. stasera si è guadagnato la stima di tutti quanti”

Che indicazioni le da questa gara in vista dei playoff?

“Contava soprattutto dare continuità di risultati a quello che stiamo facendo da tempo. È stata una gara di spessore tecnico, ma ai playoff ci sarà da combattere dal 1′ al 100′ e dovremo essere pronti”.

© Riproduzione riservata