I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un uomo di 37 anni, con precedenti di polizia a carico, per tentato furto in un supermercato del capoluogo.

Attorno alle 19,30 del 10 luglio i militari sono stati contattati dagli addetti del punto vendita per la presenza sospetta di un uomo che, insieme alla figlia, si aggirava tra le corsie. Lo avevano visto nascondere merce nello zaino della bambina e una volta direttosi verso le casse, aveva cercato di uscire senza pagare. Altra merce era stata nascosta dentro al marsupio a tracolla e sotto la maglietta, all’altezza della cintura. I militari hanno trovato addosso all’uomo e nello zaino delle bottiglie di birra, un trapano a batteria e altro, per un valore complessivo di oltre 50 euro. La merce è stata restituita all’esercizio commerciale e l’uomo denunciato per tentato furto.

