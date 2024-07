Al termine delle elezioni del Consiglio direttivo della Camera Penale di Cremona e Crema, l’avvocato Micol Parati è stata riconfermata per il prossimo biennio nella carica di presidente. La collega Laura Negri è segretario, l’avvocato Michele Tolomini tesoriere, mentre l’avvocato Marilena Gigliotti delegata per la Camera Penale Lombardia Orientale. Nel Consiglio, anche gli avvocati Nadia Baldini, Raffaella Buondonno, Roberto Calza, Maria Luisa Crotti, Stefania Giribaldi, Caterina Pacifici, Paolo Sperolini e i nuovi consiglieri Andrea Daconto e Cristiana Speroni.

L’assemblea elettiva della Camera Penale di Crema e Crema si è tenuta in una location molto particolare: la suggestiva cornice del porto di Cremona nel locale Molo 53.

“Innanzitutto”, ha commentato la presidente Parati, “un ringraziamento agli iscritti e al mio consiglio con il quale abbiamo lavorato tantissimo e che mi ha permesso di fare iniziative anche diverse, ma che hanno riscosso molto successo e hanno avuto ottimi riscontri. Mi riferisco alla cena autogestita del penalista goloso, che ha permesso di raccogliere 2000 euro in favore del carcere, all’introduzione della possibilità di far partecipare con incontri al bando di concorso anche le scuole medie del carcere, cosa che ha portato all’assegnazione di una borsa di studio ad un detenuto. E poi alla maratona oratoria, che ci ha permesso di condividere con le persone il nostro punto di vista, così come la proiezione del film ‘Un altro domani'”.

“Per i prossimi due anni”, ha concluso la presidente, “cercheremo di ampliare e migliorare tutte le attività, seguendo sempre i principi del giusto processo e della nostra associazione. . Lunga vita alle Camere Penali”.

Sara Pizzorni

