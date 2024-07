Dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale lo scorso giovedì, scattano ulteriori adempimenti che renderanno necessaria una nuova convocazione dell’assemblea di in sala Quadri. Si terrà probabilmente il 24 luglio, per il voto sulla verifica degli equilibri di bilancio, l’assestamento generale ed eventualmente le variazioni al piano delle Opere Pubbliche, passaggi burocratici di routine che vanno deliberati entro il 31 luglio. Ma visto come sono andate le cose nel primo consiglio, con il piglio polemico assunto da Jane Alquati nel suo intervento istituzionale da vice presidente, ci si potrebbe aspettare anche qualche interrogazione da parte della minoranza di centrodestra che non sembra aver abbandonato il clima da campagna elettorale.

Diverso il clima che si respira da quella parte di minoranza rappresentata dalle consigliere Ceraso e Tacchini, chiamate esplicitamente dal sindaco Virgilio a collaborare nella stesura delle linee programmate che verranno presentate a settembre. Voci di corridoio dicono che siano stati i loro due voti a rafforzare l’elezione di Luciano Pizzetti alla Presidenza del Consiglio, in questo sancendo se non certo un’alleanza, quanto meno un approccio non ostile al centrosinistra di governo.

Nel consiglio di settembre andranno anche definite le nuove Commissioni consultive, con anche la nomina dei presidenti. Occhi puntati sulla Vigilanza, l’unica appannaggio dei gruppi di minoranza, dove potrebbe andare Chiara Capelletti.

Poi scatterà la tornata delle nomine: a settembre andranno infatti surrogati i rappresentanti dell’amministrazione in seno all’assemblea dei fondatori del teatro Ponchielli: due di maggioranza e uno di minoranza. In progressione, entro la fine dell’anno, scatteranno i rinnovi tutte le altre posizioni nelle aziende partecipate o controllate: Fiera, Aem, Autostrade Centropadane, Cremona Solidale, Fondazione Città di Cremona le più significative. gbiagi

