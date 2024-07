Una delegazione del Parco Adda Sud ha fatto visita al cantiere della Ferrato Nautica Service a Chioggia per toccare con mano l’avanzamento nella realizzazione della nuova imbarcazione uso traghetto, a pescaggio ridotto, commissionata per solcare con più regolarità il fiume, da Lodi a Pizzighettone. Lo scafo è completato, la cabina di comando è impostata, si sta lavorando alacremente alla copertura.

Il contratto è del 20 marzo 2024, i tempi concessi per la realizzazione, salvo proroghe motivate, sono di 12 mesi.L’obiettivo è di poterne disporre per la stagione estiva 2025, in modo da offrire ai turisti, ma anche alle comunità insediate, la possibilità di effettuare suggestivi viaggi, da Lodi a Pizzighettone, per scoprire il territorio, che il parco tutela e protegge da 40 anni.

“In un contesto di cucitura dei percorsi naturalistici lungo il fiume, anche per integrare la ciclovia ‘Brezza’ (dalla Svizzera al Po) che si innesta sulla dorsale ‘Vento’”, dichiara il presidente del Parco Adda Sud, Bergamaschi, “a brevissimo verrà rilasciata l’applicazione per smartphone, con l’ambizione di guidare i turisti, geolocalizzati, alla scoperta delle emergenze, ambientali e culturali del nostro territorio con indicazione, sempre aggiornata, dei necessari servizi accessori, non solo ricettivi.

Sono stati piantumati 4 ettari di seminativo a Cavacurta e abbiamo ottenuto in concessione 400 ettari, di proprietà del demanio idraulico, da forestare e/o riforestare”.

Il territorio ricompreso nel Parco offre diversi siti di interesse ambientale, come le numerose zone umide che occupano i meandri saltati dal fiume: lanche e morte che offrono ospitalità a una ricca biodiversità, animale e vegetale. Inoltre non c’è paese a ridosso del fiume senza storia antica: ricche sono le testimonianze architettoniche come chiese, castelli, palazzi, monasteri”.

