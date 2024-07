Si è svolta domenica, presso la società canottieri Bissolati l’iniziativa denominata Big Jump, una campagna annuale di sensibilizzazione promossa a livello europeo a partire dal 2002 dall’European Rivers Network, a cui ha aderito anche Legambiente Cremona.

Il flash mob, che consisteva in un tuffo simbolico nei fiumi (in questo caso il Po) per richiamare l’attenzione sulla qualità delle acque e sulla loro tutela, si è svolto intorno alle 15, quando migliaia di persone si sono tuffate simultaneamente nei corsi d’acqua in oltre venti paesi europei.

A Cremona l’evento si è svolto nell’ambito del progetto Life Climax Po, che mira a migliorare l’adattamento climatico attraverso una gestione climate-smart (efficace a contrastare la crisi climatica) delle risorse idriche e l’implementazione di misure della Strategia Nazionale di Adattamento basate sulle peculiarità climatiche locali.

Successivamente è stata organizzata una tavola rotonda sul tema: “Le infrastrutture verdi-blu per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e promuovere la conservazione della biodiversità”. Fra i presenti alla chiacchierata, il neoeletto sindaco di Cremona Andrea Virgilio, il Circolo cremonese di Legambiente “Vedo Verde”, rappresentanti di Arpa, Ersaf, dell’Università Statale degli Studi di Milano, ed altri rappresentanti del territorio.

