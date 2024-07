“La spesa di luglio” è questo il tema del mercato di Campagna Amica in piazza Stradivari a Cremona domenica mattina.

I gazebo degli agricoltori di Coldiretti, nell’ambito dell’iniziativa “Le quattro stagioni di Cremona”, con il patrocinio del Comune, mettono in vendita i cibi e i fiori made in Cremona e made in Lombardia, con l’intento di portare nel cuore della città tutto “il buono e il bello” che nasce nelle campagne e nelle aziende agricole del nostro territorio.

Il servizio di Eleonora Busi

