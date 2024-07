Non c’è pace per piazza Roma, e ancora una volta ci si pone il problema della sicurezza del centro cittadino. Ieri sera si è ripetuto lo stesso copione di una settimana fa, con una rissa scoppiata tra numerose persone, molte delle quali giovanissime, che si sono affrontate con aggressioni e lanci di bottiglie. Tutto questo davanti allo sguardo incredulo di tanti cremonesi usciti per fare una passeggiata in piazza e godersi il sabato sera in centro.

Qualcuno ha allertato le forze dell’ordine, ma all’arrivo dei carabinieri i partecipanti alla rissa si erano già dati alla macchia. Per terra sono rimasti i cocci delle bottiglie che sono state lanciate durante il parapiglia. “Io e mia moglie siamo usciti per fare un giro”, ha spiegato uno dei testimoni, “e ad un certo punto abbiamo sentito il rumore di bottiglie che volavano a terra e abbiamo visto affrontarsi almeno una quarantina di persone”. Ho chiamato il 112”, ha spiegato ancora il cremonese, “ma nel frattempo il gruppo si è sparpagliato e in un attimo non c’era più nessuno. Meno male che nessuno è rimasto ferito, ma non è possibile assistere a scene così. Ormai succede troppo spesso”.

Sara Pizzorni

