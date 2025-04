Prosegue l’attività di Visit Cremona, la Destination Management Organization della provincia di Cremona, nel coinvolgimento di tutti i soggetti del sistema turistico, con l’obiettivo di rafforzarlo, rendendolo sempre più competitivo e sinergico.

A tal proposito, è stato redatto un accordo fra la Destination Management Organization e la ristorazione (chiamato Accordo buffer), che ha l’obiettivo di rispondere a una crescente esigenza in termini di offerta ristorativa, su sollecitazione anche dei turisti che visitano il capoluogo cremonese. L’accordo punta a soddisfare le richieste della clientela, garantendo qualità, accoglienza, tipicità e soprattutto orari di apertura in concomitanza con iniziative serali programmate in città.

Anche per gli operatori culturali, questo accordo sarà uno strumento utile per consigliare al pubblico dove cenare, specialmente in occasione di spettacoli od eventi che si svolgono al di fuori degli orari canonici per la ristorazione locale.

Frutto della collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cremona, la Camera di Commercio e le Associazioni di categoria, l’accordo vuole essere un’azione pilota nel comune capoluogo, con l’intento di poter essere replicata anche in altri territori della provincia che hanno manifestato la stessa necessità, assumendo così la caratteristica di una vera e propria azione territoriale.

Gli aderenti all’accordo beneficeranno di una promozione mirata e di visibilità presso la clientela finale.

Ecco i primi esercizi ristorativi che hanno aderito all’accordo:

Hosteria 700 – piazza Gallina, 1

La Bottega – piazza S.A.M. Zaccaria, 8

La Locanda del Gusto Bottiglieria – via Porta Po Vecchia, 7

Osteria La Sosta, via Sicardo, 9

Osteria del Melograno, via Beltrami 5

Osteria Palio dell’Oca, via Giovanni Maria Platina, 64

Ristorante Hotel Duomo, via Gonfalonieri, 13

Ristorante Il Violino, via Sicardo, 3

L’adesione è comunque aperta a tutti gli operatori della ristorazione interessati ad adottare un approccio che sia più tourism friendly, i quali sono tenuti a selezionare all’interno di un calendario proposto almeno 20 date, da aprile a dicembre, in cui offrire menu legati al territorio cremonese e in orari ampliati rispetto al normale.

“Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione della nostra città come destinazione turistica”, ha detto l’assessore al Turismo Luca Burgazzi. “L’integrazione tra cultura e ristorazione è un aspetto imprescindibile per offrire un’esperienza completa ai visitatori che potranno così godere pienamente delle bellezze di Cremona, anche dopo il tramonto. Siamo convinti che questa iniziativa contribuirà a rafforzare l’intero sistema economico e sociale della città, creando nuove opportunità per gli operatori locali e aumentando l’appeal della nostra offerta turistica”.

