Doppio appuntamento oggi con le lauree nel Campus di Cremona del Politecnico: 26 giovani hanno conseguito il titolo di Laurea Magistrale in Ingegneria.

Il mondo del lavoro può quindi dare il benvenuto a 10 nuovi ingegneri dell’agricoltura e a 16 ingegneri dell’acustica e del suono.

Dei 16 laureati in Music and Acoustic Engineering, prima ed unica Laurea Magistrale in Italia interamente dedicata all’ingegneria della musica e dell’acustica, 9 hanno scelto di approfondire la loro preparazione in tema di informatica musicale ed elaborazione del suono, mentre gli altri 7 si sono concentrati sull’acustica.

Come nelle precedenti sessioni, anche per i laureati di questo appello, la collaborazione con le aziende su progetti innovativi e estremamente attuali si è rivelata determinante sia per la stesura della tesi che per un inserimento lavorativo ancora prima del conseguimento del titolo.

Anche le esperienze all’estero hanno integrato il percorso di alcuni laureati, sia come progetti di scambio internazionale che per elaborare il proprio lavoro di tesi su temi innovativi.

Innovativo è proprio un aggettivo che può descrivere il Corso di Laurea Magistrale in Agricultural Engineering, attivato come primo corso in Italia e tra i pochi corsi al mondo del suo genere. L’ingegnere dell’agricoltura, infatti, è in grado di gestire aspetti complessi della produzione agricola e agro-industriale, grazie ad una conoscenza multidisciplinare, coniugando l’innovazione tecnologica in ambito agrario e delle produzioni animali con l’incremento del livello di sostenibilità e della sicurezza alimentare.

Sempre di innovazione si tratta, anche se applicata all’ambito dell’acustica e del suono, quando vengono affrontati e trasmessi i contenuti della Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering. Questo corso si pone l’obiettivo di formare esperti e tecnici progettisti con una profonda preparazione per la soluzione di problemi inerenti l’audio, l’acustica e la musica.

Particolarmente attrattiva anche a livello internazionale, questa Laurea Magistrale richiama studenti da tutte le Regioni d’Italia, con percorsi di studi di provenienza diversi, elemento che arricchisce ulteriormente la formazione e la crescita personale, rappresentando uno stimolo per aprire la propria mente.

Per scoprire cosa può offrire il Campus di Cremona è possibile partecipare all’Open Day martedì 8 aprile (iscrizioni entro domenica 6 aprile). Durante questo appuntamento sarà possibile non solo approfondire l’offerta formativa, ma anche svolgere colloqui individuali con studenti, docenti e personale amministrativo per poter sciogliere ogni dubbio prima dell’immatricolazione.

