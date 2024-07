Giovedì 18 luglio 2024 in occasione dei Giovedì d’Estate alcuni operatori del Servizio Dipendenze dell’Asst di Cremona saranno presenti dalle ore 18 in Piazza Roma n° 22 (incrocio con via Gramsci) insieme al Van di Fast-Track Cities con uno stand informativo, offrendo a chi lo desiderasse la possibilità di eseguire gratuitamente in loco test salivari Hiv e test salivari e pungidito Hcv. All’infopoint verrà anche distribuito materiale informativo sulle malattie trasmissibili sessualmente.

Come spiega Roberto Poli, direttore del Servizio Dipendenze dell’Asst di Cremona: “Siamo molto felici di promuovere il progetto Fast-Track Cities. La presenza esterna sarà un’ulteriore spinta al nostro lavoro di screening, diagnosi precoce e trattamento. Oggi le terapie contro l’HIV son molto efficaci nel sopprimere la carica virale e la contagiosità. Pertanto, trattare significa soprattutto prevenire”.

IL PROGETTO FAST-TRACK CITIES

Lo scorso 1° dicembre 2023, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, Asst Cremona ha aderito alla Rete Internazionale “Fast-Track Cities”, attraverso la sottoscrizione della Dichiarazione di Parigi, siglata da Comune di Cremona, Ats Val Padana, Cooperativa Bessimo e Casa della Speranza.

Fast-Track Cities è una partnership globale tra città e municipalità di tutto il mondo e quattro partner principali: l’International Association of Providers of Aids Care (Iapac), il Programma congiunto delle Nazioni Unite sull’Hiv/Aids (Unaids), l’United Nations Human Settlements Programme (Un-Habitat) e la città di Parigi.

L’iniziativa, lanciata in occasione della conferenza mondiale Aids nel 2014, permette alle città di tutto il mondo di entrare a fare parte di una rete internazionale che offre la possibilità di condividere azioni locali per porre fine all’Aids e ad altre epidemie entro il 2030. In Italia ad oggi le Città che hanno aderito alla Rete Fast Track sono 12: oltre a Torino, anche Milano, Sanremo, Bergamo, Brescia, Firenze, Latina, Palermo, Ancona, Legnano, Modena, Genova, a cui si è aggiunta anche Cremona.

