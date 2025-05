Nicolò Bulega si conferma il più veloce nella mattinata di sabato: la Superpole premia il pilota reggiano di Aruba.it Racing Ducati, che dunque partirà davanti a tutti in gara-1, in programma sabato alle ore 14. Alle sue spalle la sorpresa Sam Lowes, che si frappone tra il leader del Mondiale e il campione in carica Toprak Razgatlioglu.

Per quanto concerne la gara femminile, che parte alle ore 12.45, in pole partirà Maria Herrera, leader del Mondiale, seguita da Roberta Ponziani e da Astrid Madrigal, con le posizioni già cristallizzate nel pomeriggio di venerdì. In mattinata, nel warm up, Herrera ha deciso di non scendere in pista.

Nella Supersport Federico Caricasulo parte davanti a tutti seguito da Can Oncu e Stefano Manzi: la gara comincerà alle ore 15. Anche qui sabato mattina si è corso il warm up, ossia alcuni giri di riscaldamento prima della gara 1 che mette in palio i primi 25 punti.

Giovanni Gardani

