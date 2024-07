La portabandiera azzurra Arianna Errigo a caccia dell’oro a Parigi

ROMA (ITALPRESS) – Stefano e Mirea, i due figli gemelli, sono una certezza granitica ormai nella sua vita insieme al marito Luca. La ciliegina che manca sarebbe l’oro individuale olimpico. E allora la portabandiera azzurra Arianna Errigo, 36 anni, tre medaglie olimpiche, 22 mondiali, 5 Coppe del mondo, ci prova per la quarta volta a Parigi. Ma senza l’ossessione di un tempo. L’essere diventata mamma ed essere stata scelta come portabandiera azzurra per le Olimpiadi di Parigi ha aumentato il senso di responsabilità e la consapevolezza dell’importanza di alcuni temi: adesso Arianna Errigo ha anche indossato con autorevolezza i panni della mamma-atleta cercando di regalare un messaggio positivo a tutte le donne nella sua situazione.

