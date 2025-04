Antonio Auricchio, Presidente del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop commenta i dazi imposti dall’amministrazione americana, a partire da oggi, sui prodotti caseari provenienti dall’Unione Europea, che graviteranno anche sul Gorgonzola Dop diretto al mercato USA. L’export di Gorgonzola Dop mondo (esclusa quindi l’UE) copre il 14% del totale esportato e l’11% di tale percentuale vola verso gli USA che rappresentano, quindi, un mercato di tutto rilievo con oltre 387tons in termini assoluti pari a oltre 3 milioni di euro a valore.

“Abbiamo sperato fino all’ultimo che l’amministrazione americana non intraprendesse questa assurda guerra commerciale soprattutto con noi alleati – afferma Auricchio -. Alla fine i dazi sono arrivati nella misura del 20% sulla produzione casearia “Made in Italy” diretta in USA, ma bisogna tener presente che questa percentuale si aggiunge a quella già esistente che arriva fino al 15% per alcuni formaggi, tra cui il Gorgonzola Dop che, considerando un prezzo medio al chilo di 10,00 €, arriverà a costare ai consumatori americani un terzo in più del prezzo odierno.

!A fine giugno saremo al Fancy Food di New York, una fiera importantissima, e bisogna fare assolutamente squadra intorno ai grandi formaggi Dop italiani così assurdamente e ingiustamente colpiti. Chiediamo un’azione tempestiva e concreta, sia da parte del nostro Governo sia a livello comunitario, per impedire che questi ulteriori costi si ripercuotano sui consumatori americani che amano il Gorgonzola Dop e soprattutto sulle nostre imprese già duramente provate dal prezzo del latte e da costi energetici altissimi”.

© Riproduzione riservata