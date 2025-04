“Ballate per il Gioan. Storia e storie del Canzoniere”. Questo il titolo dell’evento che sabato dalle 18 al Circolo Proletario ARCI “Carlo Signorini” in via Castelleone 7/a, a Cremona, accompagnerà la mostra “Racconti, Voci, Canti. Ascoltare Gianni Bosio a cento anni dalla nascita“, prodotta dall’Istituto Ernesto de Martino di Sesto Fiorentino.

Interverrà Alessio Lega, cantautore molto legato alla figura di Bosio, con diversi album all’attivo e alcuni progetti sul canto sociale recentemente pubblicati, da “Ivan della Mea” ai canti di Resistenza per arrivare ai canti legati alla tradizione libertaria e anarchica. Chiuderanno la serata i Giorni Cantati, gruppo di canto popolare nato a Calvatone nel 1974, da sempre molto attivo nella promozione del canto sociale e vicino alla narrativa e alla visione storica di Bosio. Il gruppo proporrà un repertorio centrato sulle ricerche portate avanti da Bosio.

Sarà un’occasione interamente dedicata alla musica in cui verrà proposto un racconto attraverso brani che richiamano la vita e l’operato dello studioso e attivista culturale di Acquanegra sul Chiese.

Lo scorso 14 marzo la mostra è stata inaugurata con un evento molto partecipato; sono intervenuti rappresentanti di associazioni e studiosi che hanno illustrato la complessità, la freschezza e l’attualità della figura di Bosio. La mostra rimarrà esposta fino a giovedì 1° maggio 2025 presso il bocciodromo del Circolo Proletario ARCI “Carlo Signorini” e sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18. Durante lo svolgimento della gara di bocce “Trofeo Signorini” fino al 7 aprile, è prevista anche l’apertura serale dalle 20.30 alle 23.

La mostra si inserisce nel programma di eventi organizzati per ricordare gli 80 anni dalla fondazione del Circolo Proletario Carlo Signorini, avvenuta nei mesi immediatamente successivi alla Liberazione dal Nazifascismo.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Arci Carlo Signorini in collaborazione con l’istituto Ernesto de Martino, Lega di Cultura di Piadena, Gruppo Gianni Bosio di Acquanegra sul Chiese, Museo della Civiltà Contadina e ARCI Cremona.

