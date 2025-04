Sabato 5 aprile il circolo “Collettivo Lucia Piloni” di Rifondazione Comunista di Castelleone ha organizzato un presidio per dire “basta alla guerra e alle spese militari, al massacro in Ucraina e al genocidio in Palestina, al piano di riarmo europeo da 800 miliardi, contro le piazze dei guerrafondai che si mascherano dietro i valori europei e contro l’economia di guerra che taglia i salari, le pensioni, la scuola e la sanità”. Il presidio si terrà dalle 9 alle 12,30 all’Arco del Voghera.

