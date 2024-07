I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un uomo di 21 anni, con precedenti di polizia, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La notte del 17 luglio, poco dopo la mezzanotte, durante il servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile si trovavano nella zona di piazza Marconi. In via Tibaldi, hanno notato un’auto sospetta con tre persone a bordo, tutte già conosciute dai militari per i loro precedenti. L’auto girava per le strade del quartiere e i Carabinieri hanno deciso di fermarla per un controllo.

Dopo aver fermato il veicolo, i militari hanno identificato i tre occupanti, che hanno dichiarato di essere in zona per fare un giro. Tuttavia, quando il conducente ha aperto la portiera, i Carabinieri hanno notato un coltello nel vano portaoggetti, posizionato con la punta verso il basso e il manico verso l’alto, come se fosse pronto all’uso.

I Carabinieri hanno immediatamente recuperato il coltello, che aveva una lunghezza complessiva di 35 centimetri. Tenendo conto del comportamento nervoso dei tre uomini durante il controllo, i militari hanno proceduto con una perquisizione personale e del veicolo, non trovando però altri oggetti illeciti. Il conducente non ha saputo giustificare il possesso del coltello, che è stato quindi sequestrato.

L’uomo di 21 anni è stato denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

