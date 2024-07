Si è preso qualche giorno di tempo, per rimettere ordine ai ricordi e dare un senso alle parole. Che dopo vent’anni di carriera calcistica sono talmente tante da scriverci un libro, e forse in cuor suo vorrebbe già farlo. Daniel Ciofani ha dato l’addio al calcio giocato. Lo aveva fatto attraverso una rapida dichiarazione ufficiale sul sito della Cremonese nel comunicato d’annuncio del suo ingresso in società.

Lo fa ora, attraverso il suo profilo Instagram (CLICCA QUI PER VEDERLA), con una lettera d’amore al pallone. Un testo scritto, letto e reso immagine con frammenti di vita (le foto di Daniel da piccolo, i primi video dei suoi palleggi, dei suoi gol) e ritagli di una carriera calcistica fatta di grandi traguardi e impegno, costante, anche nei momenti più bui.

Una lettera d’amore sentita, che DC9 ha voluto recapitare via etere e che come destinatari ha tutti i compagni di squadra, allenatori, dirigenti, amici, accompagnatori che ne hanno intrecciato il cammino dentro e fuori dal campo. Capitolo grigiorosso compreso, con l’emozione della promozione in Serie A e le ultime perle siglate nell’annata appena conclusa.

Una chiusura da lacrime, a Venezia, senza il risultato sperato ma con davanti il muro grigiorosso a intonare cori per lui e per quella maglia che DC9 ha saputo onorare. Da capitano vero.

