“Ossigeno” è il titolo dell’evento in programma domenica 28 luglio alle 21, nella splendida cornice del Castello di Torre de’ Picenardi. Un evento ideato dal lavoro di squadra di. Stella Abbamonte (avvocato e presidente di “I care We care”), Beatrice Ponzoni (giornalista e scrittrice) e Denise Valentino (regista e attrice della compagnia teatrale amatoriale La Casta D.).

Un appuntamento che avrà come filo conduttore “Il Tuo Ossigeno” di recente opera della Ponzoni. Una serata che promette dinamiche riflessioni attraverso performance artistiche, cultura e solidarietà. Scopo dell’appuntamento è far conoscere l’Associazione ” I care We care”, e raccogliere fondi per la stessa.

La serata sarà divisa in tre parti: durante la prima tranche, l’autrice verrà intervistata dalla giornalista Laura Bosio, sulla sua esperienza di inviata di guerra e su come è nato il libro. Nella seconda parte, la compagnia teatrale La Casta D., diretta dalla regista Denise Valentino, porterà in scena con una performance di grande impatto, i contenuti del libro.

Infine Beatrice Ponzoni tornerà a vestire i panni della giornalista, e intervisterà Stella Abbamonte e Armando Aversa, comandante della Polizia Locale dell’Aci 12 (Piadena, Drizzona, Calvatone, Tornata, Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese) nonché presidente Anvu (Associazione Polizia Locale D’Italia) della Provincia di Cremona.

Al centro il libro “Il tuo Ossigeno”, edito da Edizioni Dialoghi, alterna poesie e foto, scattate dalla stessa autrice, per lanciare un messaggio di speranza e positività, uno spazio di luce in mezzo al buio. Una ventata d’aria fresca, per ritrovare il ritmo del proprio respiro.

L’ingresso alla serata è a offerta libera. Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficienza all’associazione I Care, We Care.

“La bellezza della natura che ci circonda è ossigeno per la nostra anima” evidenzia l’autrice. “La natura è la rappresentazione dell’equilibrio. Purtroppo non viviamo in un mondo ideale, ma credo nel valore umano e negli ideali basati sul rispetto: questo è ciò che mi ha spinto a supportare con il mio libro “I care We care”. Il cambiamento siamo noi”.

“Innanzitutto per me e per “la Casta D.” è un onore poter sostenere l’associazione “I care, We care” poiché ci permette di abbracciare con la nostra arte importanti tematiche sociali” commenta Denise Valentino. “Inoltre per la prima volta saremo impegnati anche con un evento estivo in una location bellissima come il castello di san Lorenzo di Torre de Picenardi confermando così la costante crescita del nostro progetto teatrale”.

“Il nostro lavoro di Avvocati ci ha permesso di osservare da vicino il moltiplicarsi dei fenomeni di violenza a cui stiamo assistendo negli ultimi anni” sottolinea Stella Abbamonte. “L’ Associazione I Care, We Care aps è nata per far si che le nostre competenze potessero confluire in un progetto finalizzato alla diffusione di una cultura della non violenza e della parità, perché non vogliamo solo sostenere le vittime, ma prevenire la violenza stessa, contribuendo a creare una società più equa e rispettosa.

Siamo immensamente grate e orgogliose di avere al nostro fianco una grande giornalista, fotografa ed inviata di guerra Beatrice Ponzoni e la straordinaria regista, attrice e scrittrice Denise Valentino, unitamente alle artiste della compagnia teatrale “La Casta D.”: la loro passione, e il sostegno di coloro che hanno deciso di partecipare, ha permesso di organizzare questa splendida serata, che sarà un prezioso sostegno per i nostri progetti. Il loro impegno ci dà molta forza e speranza e dimostra che insieme possiamo davvero “essere il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo”, come diceva Ghandi”.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Torre De’ Picenardi, del Gal Oglio Po, della Proloco di Torre De’ Picenardi e dell’Anvu. La serata si svolgerà anche in caso di mal tempo.

