Franco Vazquez, intervenuto ai microfoni di Cr1, ha commentato il pareggio interno dello Zini a reti bianche contro lo Spezia, valido per la finale di andata dei Playoff.

“Credo sia stata una partita equilibrata, e difficile – ha esordito il Mudo – Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, dove abbiamo girato palla più velocemente e avvicinati maggiormente alla porta. Dobbiamo avere questo ritmo anche domenica”.

Sul rimpianto del pari in casa

La gara non è stata semplice, sono partite delicate. Come detto siamo stati lenti nel primo tempo e non siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Poi loro si sono stancati nella ripresa e siamo usciti noi: abbiamo avute grosse chances, ora dobbiamo mantenere la concentrazione e questo gioco anche al ritorno”.

© Riproduzione riservata