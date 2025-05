Un pari a reti bianche nei primi 90 minuti della finale playoff. La Cremonese pareggia 0-0 nella gara d’andata dello Zini contro lo Spezia. Davanti agli oltre 14 mila dello Zini i ragazzi di Stroppa hanno una grossa chance per tempo, ma non riescono a concretizzare.

Gli ospiti partono in maniera aggressiva, alzando da subito il baricentro. Elia mette in grossa difficoltà Antov sulla destra, per questo il difensore bulgaro rimedia un cartellino giallo. All’11’ primo squillo grigiorosso con la doppia conclusione da fuori di Vazquez, ma la prima viene respinta, mentre la seconda termina ampiamente a lato. Al 15′ la Cremonese non riesce a spazzare un pallone in area di rigore, Pio Esposito prolunga la traiettoria sul secondo palo, Aurelio prima trova la risposta di Fulignati, poi sulla respinta mette dentro. Il check al Var però annulla la rete per un tocco di mano. Al 29′ grandissima giocata al limite dell’area di Johnsen, che si libera di due giocatori e scarica per Azzi, l’esterno se la porta sul mancino e crossa, la palla però va verso la porta mettendo in difficoltà Gori, che mette in corner. Al 35′ Castagnetti è costretto al cambio per un colpo subito all’altezza della nuca, al suo posto dentro Gelli. Nel recupero della prima frazione batti e ribatti nell’area dello Spezia, la palla arriva ad Antov, scarico per Collocolo che calcia a botta sicura, ma la sua conclusione viene respinta da Bandinelli a un passo dalla porta.

Dopo 3 minuti del secondo tempo, Bandinelli colpisce in pieno volto Collocolo. L’arbitro prima lo espelle, poi, richiamato al Var, cambia la sua scelta, ammonendolo. Al 53′ Vazquez calcia al volo da fuori area, Gori è attento e blocca. All’ora di gioco Stroppa inserisce De Luca per aggiungere peso offensivo, a lasciargli il posto Vandeputte. Al 64′ cross dalla destra di Barbieri, la palla arriva sul secondo palo ad Azzi che controlla e calcia alto. Al 67′ Gelli ci prova direttamente su calcio di punizione, palla di poco alta. Al 74′ cross di Collocolo per De Luca, la palla sfila e arriva a Johnsen che, tutto solo, spara alto.

I grigiorossi non si rendono più pericolosi nel finale, il match termina sullo 0-0. Si deciderà tutto domenica 1° giugno nella gara di ritorno al Picco di La Spezia.

