Ai microfoni di Cr1, un amareggiato Giovanni Stroppa ha commentato il pareggio interno della Cremonese contro lo Spezia, nel match di andata della finale Playoff.

Analisi della partita

“Partita difficile, diciamo che siamo stati poco bravi noi con le occasioni con Collocolo e Johnsen. Partita contratta, poco lucidi nella qualità individuale e nel fare la cosa semplice. Gara di facile lettura ma di complicata esecuzione. Siamo in partita: dobbiamo pensare di vincere a La Spezia”.

Rammarico sul risultato

C’è rammarico, perché in queste gare basta un episodio. Ci sarebbe servito per andare a Spezia con positività. Detto ciò abbiamo vinto qualche settimana fa, dobbiamo mantenere lucidità e positività. A livello nervoso non ci riusciva un controllo, non vedevamo le giocate. La squadra fa la partita e domina il campo solitamente, ma siamo stati troppo sterili e nervosi. Abbiamo però il rimpianto di queste due occasioni mancate stasera”.

Il clima che ci sarà a La Spezia

“Oltre all’avvio, anche durante e nel seguito. Abbiamo visto nel finale di gara quale può essere il livello di nervosismo in campo. Non dobbiamo aver fretta e mantenere calma nel corso della gara. Ci spiace aver perso Ravanelli nel pomeriggio”.

Come sta Castagnetti

“A Castagnetti girava la testa e non era in grado di proseguire. Antov ha fatto una partita eccezionale con un solo allenamento. Se pensiamo che tutto il reparto difensivo è quasi assente, abbiamo fatto una buona gara dietro”.

Gestione arbitrale

“Diciamo che è andata così, inutile pensarci adesso”.

