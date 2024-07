La situazione del Parco Rita Levi Montalcini, più volte segnalata dai residenti, approda in consiglio comunale. A presentare un’interrogazione è il consigliere della Lega Jane Alquati, che evidenzia una situazione “di degrado e di criminalità”, che va dal “fenomeno dello spaccio di stupefacenti” al mancato rispetto del regolamento di Polizia Municipale.

A fronte di questo quadro, la consigliera chiede che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta “a favorire, di concerto con le forze dell’ordine, un presidio costante nel quartiere per disincentivare gli episodi di criminalità verificare la possibilità di installare telecamere a ridosso dei parchi del quartiere verificare il potenziamento dell’illuminazione pubblica”. Ma anche di “prendersi carico delle preoccupazioni ripetutamente espresse dai residenti e fino ad ora ignorate e al termine dell’incontro fissato in data odierna con il Comitato di Quartiere rendere noto quali azioni concrete saranno messe in campo per risolvere i problemi esistenti, accompagnando la comunicazione con tempistiche dettagliate e stringenti, assumendosi un impegno chiaro verso la cittadinanza esasperata”.

IL DOCUMENTO

Premesso che:

da oltre un anno i residenti del quartiere ubicato tra via Orti Romani, via Magazzini Generali, via Opifici e via Monsignor Assi denunciano una situazione di degrado e di criminalità;

il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, rappresenta una grave violazione della legge

nel parco Rita Levi Montalcini abitualmente non viene rispettato il regolamento di Polizia Municipale del Comune di Cremona agli articoli 27 comma 1 e articolo 14 comma 7B

Considerato che:

Alcuni residenti hanno presentato esposti alla Questura di Cremona in data 28 dicembre 2023, in data 8 luglio 2024 e in data 10 luglio 2024 che denunciavano i seguenti fatti avvenuti e reiterati da tempo nel parco sopra citato:

– spaccio e consumo di droga in loco segnalato più volte alle forze dell’ordine

situazione perpetuata di bivacchi arrecante disturbo alla quieta pubblica (grida, musica ad alto volume)

situazione di incuria nel parco dove sono rinvenuti abitualmente rifiuti pericolosi e ingombranti presenza di siringhe utilizzate

episodi di atti osceni in luogo pubblico al fine intimidatorio

Dato inoltre che:

il Comitato di quartiere numero 5 ha segnalato ai residenti di aver fatto presenta la situazione ai vari uffici coinvolti, in primis ai servizi sociali del Comune di Cremona

in data 10 gennaio 2024 alle ore 17 ha avuto luogo presso il Comando di Polizia Locale una riunione con circa 100 residenti durante la quale sono state esposte le criticità del quartiere e dove è stato manifestata da tutti i presenti la preoccupazione per l’inasprirsi della criminalità

Appurato che:

la situazione appare ancora ad oggi problematica senza prospettive di risoluzione

Il Consiglio Comunale impegna Il Sindaco e la Giunta a:

favorire, di concerto con le forze dell’ordine, un presidio costante nel quartiere per disincentivare gli episodi di criminalità

verificare la possibilità di installare telecamere a ridosso dei parchi del quartiere verificare il potenziamento dell’illuminazione pubblica

prendersi carico delle preoccupazioni ripetutamente espresse dai residenti e fino ad ora ignorate e al termine dell’incontro fissato in data odierna con il Comitato di Quartiere rendere noto quali azioni concrete saranno messe in campo per risolvere i problemi esistenti, accompagnando la comunicazione con tempistiche dettagliate e stringenti, assumendosi un impegno chiaro verso la cittadinanza esasperata.

© Riproduzione riservata