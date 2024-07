Oggi si è svolto il primo dei due appelli di laurea previsti per questa settimana: 12 studenti hanno conseguito il titolo di Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering.

Un grande traguardo che si traduce in un titolo altamente spendibile, grazie al quale questi neo ingegneri non avranno problemi a trovare subito un’occupazione. Secondo l’ultima indagine del Politecnico di Milano, infatti, l’occupazione degli ingegneri magistrali a un anno dal titolo ha raggiunto il 98% (96% a sei mesi dalla laurea). Inoltre da questa indagine emerge un altro dato importante: la quasi totalità dei laureati (93%) dichiara di svolgere un lavoro coerente con il titolo di studio conseguito. Un terzo degli intervistati lo ottiene già prima della laurea, grazie ad una formazione sempre al passo con le esigenze del mercato, sia nel settore privato che nel settore pubblico.

Dei laureati di questa sessione, 3 hanno scelto di approfondire la loro preparazione in tema di acustica, mentre 9 si sono concentrati sull’informatica musicale ed elaborazione del suono. Tra questi Alessandra Moro, che si è iscritta a Music and Acoustic Engineering dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano. “Sono molto soddisfatta della scelta che ho fatto e che indubbiamente consiglierei”, ha detto. “Questi due anni mi hanno permesso di ampliare le mie conoscenze a livello sia musicale che ingegneristico, non solo applicando l’informatica all’audio, ma soprattutto studiando la musica in tutte le sue sfaccettature acustiche, elettroniche e matematiche”.

Nata nella Città di Stradivari grazie al sostegno del territorio, in particolare della Fondazione Arvedi Buschini e del Comune di Cremona, questa Laurea Magistrale è attrattiva non solo per gli universitari italiani, ma anche per i laureati internazionali provenienti da diversi Paesi Extra Ue, con una formazione sia ingegneristica che musicale.

Infatti Juan Camilo Albarracín Sánchez, che ha focalizzato il suo percorso di studi sull’acustica, è partito dalla Colombia per affrontare con entusiasmo questa nuova sfida. “Quando ero alla ricerca di una laurea magistrale per continuare il mio percorso di studio legato al suono (mi sono laureato in Colombia in ingegneria del suono) “, ha raccontato, “sono venuto in Italia per fare una vacanza e proprio in quell’occasione ho avuto l’opportunità di parlare con uno studente italiano e mi è piaciuto l’approccio dell’Università italiana. Tornando in Colombia ho cercato dei corsi riguardanti l’acustica e ho trovato la Laurea Magistrale in Music and Acoustic engineering al Politecnico di Milano, nome che non mi era sconosciuto perché ho avuto qualche professore in Colombia laureato dal Politecnico”.

A conferma di quanto sia stata ricca questa esperienza non solo per le competenze acquisite in questi anni di studio, Juan Camilo ha condiviso un importante progetto “Noi studenti di Music and Acoustic Engineering abbiamo una cosa in comune: la nostra passione per la musica. Per questo motivo, con i miei amici abbiamo fatto un piccolo progetto musicale chiamato “B2.1 sessions” in onore dell’aula a Cremona dove ci siamo conosciuti. Abbiamo pubblicato su Youtube qualche pezzo e abbiamo un profilo Instagram (@b21sessions). Le riprese audio e video le abbiamo fatte l’inverno e l’estate scorsa ed è stata una esperienza bellissima. Speriamo di trovare il modo di portare avanti questo progetto!”.

Gli interessati a questo stimolante percorso, in possesso di un titolo di studi triennale italiano, potranno richiederne l’ammissione per il prossimo anno accademico fino al 28 agosto. Le immatricolazioni si chiuderanno il 13 settembre.

Per chi si iscrive alle Lauree Magistrali, presso il Campus di Cremona, sono previste borse di studio dell’importo di € 2.000 ciascuna, di cui una finanziata da Comizio Agrario Ente Eredità G. Beltrami, che riconoscono e valorizzano il merito.

Il secondo appuntamento della settimana con le lauree sarà dedicato ai 37 laureandi che termineranno il loro percorso triennale in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Informatica.

© Riproduzione riservata