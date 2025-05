Paura, in serata, alla rotonda dell’ospedale Maggiore, per un’auto che ha preso fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo, e gli agenti della polizia locale. Per fortuna il conducente, un ragazzo, non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di cure mediche. Ancora da accertare le cause.

