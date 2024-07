Renzi e Schlein ‘compagni’ in campo, scatta l’abbraccio

(Adnkronos) –

Matteo Renzi e Elly Schlein, scatta l’abbraccio. Il leader di Italia Viva e la segretaria del Pd compagni di squadra nella Partita del Cuore a L’Aquila tra la selezione dei parlamentari e la Nazionale cantanti. La foto apre la fotogallery pubblicata da Renzi.

“Bello giocare con altri parlamentari insieme alla Nazionale Cantanti per la Partita del Cuore – scrive l’ex premier nel post che accompagna la sequenza di scatti -. L’obiettivo? Raccogliere fondi con il 45585 per aiutare gli ospedali pediatrici. Una serata nel nome della solidarietà, tutti insieme. È il magico potere del pallone”.

La partita del cuore “è un’occasione interessante perché parlamentari e cantanti, che sono due espressioni diverse della società, intanto si confrontano, e all’interno della partita i politici di varie aree culturali, sociali e soprattutto politiche, giocano insieme, il che capita raramente”, le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ct per l’occasione. “Questo è il bello e per questo ho accettato di fare l’allenatore, perché come presidente del Senato cerco sempre di tenere l’equilibrio tra maggioranza e opposizione. Qui non faccio fatica, giocano tutti nella stessa squadra, mi auguro che collaborino. Nella formazione ho previsto sempre due donne in campo: Di Maggio ala destra perché la Schlein era all’ala destra con il piede sinistro ma ha preferito stare come seconda punta”.