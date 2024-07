I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Crema, al termine di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cremona, hanno sequestrato disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore complessivo di circa 400.000 euro a due società operanti nel distretto cosmetico cremasco e ai rispettivi amministratori di diritto e di fatto.

Le investigazioni sono scaturite da un’attività ispettiva eseguita dalle Fiamme Gialle nei confronti di una società operante in provincia di Cremona che, dal 2016 in poi, ha utilizzato manodopera specializzata fornita da società cooperative non conformi agli obblighi tributari. I successivi accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno rivelato che i rapporti tra la società e le società cooperative, basati su contratti d’appalto non genuini, hanno portato a fatturazioni per operazioni inesistenti per un importo complessivo di oltre 1.2 milioni di euro.

Gli amministratori di diritto e di fatto delle società sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cremona per le ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L’attività di servizio testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica, nel contrasto a tutte le forme di frode ed evasione fiscale, lesive degli interessi finanziari della collettività, garantendo, al contempo, il recupero dei proventi dell’evasione per restituirli a beneficio della collettività.

