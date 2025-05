Proseguono gli appuntamenti della terza edizione de Il Tempo dell’Infanzia, con il prossimo incontro in programma per mercoledì 14 maggio a Teatro Monteverdi, insieme a Vincenza Pellegrino, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Parma, Francesco Camattini, dirigente scolastico e dottorando in Peace Studies alla Sapienza, e Michele Gagliardo, educatore, formatore e consulente sulle politiche sociali, educative e giovanili.

Dopo il tutto esaurito degli incontri con Enrico Galiano, Andrea Maggi e Alberto Pellai, nel prossimo appuntamento si condivideranno – in un momento di riflessione collettiva con genitori, insegnanti, operatori e cittadinanza, – le possibili strategie di contrasto della dispersione scolastica, anche alla luce dei risultati raggiunti dell’esperienza della Scuola di Seconda Opportunità.

Per partecipare all’appuntamento, dal titolo La scuola è aperta a tutti, è necessario iscriversi al link scuolaapertaatutti.eventbrite.it.

Il giorno seguente, giovedì 15 maggio, ci sarà invece l’inaugurazione di Visioni d’Infanzia: un’esposizione diffusa nel Museo di Storia Naturale e negli spazi urbani a cura del Sistema Integrato Zerosei comunale.

L’evento si terrà alle 16:15 al Museo, con la presenza dell’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, la dirigente del Settore Politiche educative e Istruzione Silvia Bardelli e la coordinatrice pedagogica del Settore Stefania Reali.

A seguire, educatrici e insegnanti di asili nido e scuole infanzia comunali saranno a disposizione per una visita guidata. L’esposizione ha lo scopo di rappresentare la visione pedagogica dei servizi, contribuendo allo stesso tempo alla sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza di un’educazione di qualità nei primi anni di vita.

Visioni d’Infanzia rappresenta un momento di restituzione e di riflessione sul lavoro svolto in questi anni da insegnanti ed educatrici comunali per un approccio educativo supportato da ricerche pedagogiche innovative.

Il tema dell’esposizione è l’unione tra il dentro e il fuori, tra la scuola e il territorio, rappresentato dai luoghi della città da scoprire, osservare, percepire, raccontare, luoghi che evidenziano quanto la natura e la città possano avere un ruolo significativo per lo sviluppo degli apprendimenti delle bambine e dei bambini da zero a sei anni. La mostra rimarrà aperta sino al 31 maggio.

Sempre nell’ambito de Il Tempo dell’Infanzia, mercoledì 21 maggio, alle ore 17, al Teatro Monteverdi, sarà la volta di Silvia Iaccarino con l’appuntamento già sold out Cattivo comportamento o disregolazione?: un’analisi neuroscientifica dei comportamenti di bambine e bambini considerati scorretti, che offrirà strumenti per interpretare e gestire la disregolazione emotiva in modo efficace.

Proseguono anche le proposte per bambine, bambini e famiglie. Sabato 17 maggio, alle ore 10:30 al Museo di Storia Naturale, ci sarà un laboratorio creativo per bambini dai 4 anni con famiglie, intitolato I luoghi da vicino e a cura di Mattonigialli. Per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo museo.storianaturale@comune.cremona.it.

Martedì 20 e giovedì 22 maggio, alle ore 16, al Polo Infanzia Hack-Montalcini, si terrà lo spettacolo itinerante La città visibile a cura de La Compagnia dei Piccoli e CrArt. La proposta rientra nelle attività del progetto “Giovani in Centro” volto alla riqualificazione degli spazi rigenerati dell’ex chiesa di San Francesco, del Vecchio Passeggio e dell’ex ospedale lato via Radaelli . I posti limitati, per iscriversi occorre compilare il form online.

Infine, si ricorda l’appuntamento in programma sabato 17 maggio alle ore 9, al centro CR2 Sinapsi dal titolo Dazeroamille: insieme per un futuro a sostegno delle famiglia a cura di Cooperativa Sociale Cosper, già sold out.

Tutte le proposte dell’edizione 2025 de Il Tempo dell’Infanzia, nonché le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito del Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata