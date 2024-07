Mentre dai quartieri cittadini piovono segnalazioni di problematiche inerenti la sicurezza, l’amministrazione comunale ha iniziato a muoversi in questo senso: è in corso proprio in queste ore un incontro promosso dall’assessore Santo Canale con il Comitato di quartiere 5, ossia quello che comprende Borgo Loreto, San Bernardo e la zona del Naviglio.

Proprio in questi giorni, i residenti hanno fatto diverse segnalazioni relativamente a problematiche di sicurezza nelle zone di via degli Orti Romani e Via Magazzini Generali, ma anche nella zona del Famila e del Parco Rita Levi Montalcini. Assembramenti di persone chiassose, e spesso moleste, che ora sembrano essersi spostate anche al multiparking di via Dante, alle stazioni dei treni e dei pullman, nonché in via Brescia davanti al Penny Market.

Si lamentano schiamazzi, in tutte le ore del giorno e della notte, attività di spaccio bivacchi con abbandono di rifiuti, l’utilizzo delle zone pubbliche come vere e proprie latrine, soggetti ubriachi e molesti, litigi e alterchi.

All’incontro hanno preso parte il vice Sindaco con delega ai Quartieri, Francesca Romagnoli, l’assessore Marina Della Giovanna con delega alle politiche sociali e fragilità, l’assessore Santo Canale con delega alla sicurezza, il Comandante della Polizia Locale Luca Iubini, la Dirigente delle politiche sociali Eugenia Grossi e il comitato di quartiere 5 Borgo Loreto, S. Bernardo, Navigli Fazioli.

Durante l’incontro è stata condivisa una strategia che prevede interventi di varia natura declinabili nel breve, nel medio e nel lungo termine con l’impegno di incontrare periodicamente i rappresentanti del Quartiere in merito alla evoluzione della situazione. Nel breve periodo si ipotizzano con il Comitato di Quartiere interventi legati ai temi della sicurezza e del decoro urbano.

