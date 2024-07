Trump, Gaggi “Gli ex avversari prostrati a Milwaukee”

MILWAUKEE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il punto sulla seconda giornata della convention di Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera. Gaggi descrive come dopo la prima giornata di “santificazione” di Donald Trump, nella seconda serata della convention i suoi ex avversari si sono inginocchiati al leader ormai indiscusso, dal senatore del Texas Ted Cruz a quello della Florida Marco Rubio, fino agli ex accaniti avversari per la nomination, dalla ex governatrice della North Carolina ed ex ambasciatrice all’ONU Nikki Haley fino al governatore della Florida Ron De Desantis. Gaggi analizza anche quello che potrebbe accadere alla candidatura del presidente Joe Biden, indebolita prima da un numero crescente di congressman del suo partito e poi dall’attentato a Trump.

mgg (video di Stefano Vaccara)

© Riproduzione riservata