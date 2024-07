Ci siamo. La trattativa per portare alla Cremonese l’attaccante Manuel De Luca è in fase di chiusura. I grigiorossi hanno trovato l’accordo con la Sampdoria, proprietaria del cartellino, e con il calciatore. Manca dunque soltanto l’ufficialità, che arriverà nelle prossime ore. Mancano solo dettagli, poi la Cremo potrà annunciare il nuovo acquisto, che mister Stroppa non vede l’ora di avere a disposizione nel gruppo grigiorosso.

De Luca è reduce da un campionato in cui ha collezionato 32 presenze e 10 reti con la maglia dei blucerchiati. Il giocatore ha 26 anni ed è cresciuto nei settori giovanili di Sudtirol, Inter e Torino.

M.M.

© Riproduzione riservata