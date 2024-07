Non solo Alessia Marcuzzi impegnata nelle riprese del nuovo programma di Prime Video al Castello di San Lorenzo de Picenardi: se la conduttrice non ha nascosto la sua presenza anche a Isola Dovarese (dove ha girato alcuni contenuti per i suoi social) in zona infatti ci sono anche molti volti noti che partecipano allo show in registrazione. Si dovrebbe trattare, stando al sito di tv Davide Maggio, di Red Carpet- Vip al tappeto, il nuovo show di Prime Video. Nel cremonese sono arrivati anche Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio, che sono dunque due dei concorrenti del programma. Lamborghini ha postato su Instagram una foto in posa all’interno del Castello e Malgioglio è stato fotografato da persone all’interno dell’hotel dove alloggia. Una location cremonese dunque per il nuovo programma che sta dando lustro al nostro territorio. Fb

