Lezione sul campo di penale, questa mattina, per tre classi dell’istituto Anguissola di Cremona che hanno assistito alla celebrazione dei processi presieduti dai due giudici monocratici. I ragazzi, affiancati dalle insegnanti di Diritto Marina Antoldi e Simona Ghiraldi e dai sostituti procuratori Alessio Dinoi e Federica Cerio, hanno toccato con mano come si svolge un processo penale, sentendo le testimonianze e gli interventi delle parti in causa. “Si tratta di un percorso organizzato dall’Associazione nazionale magistrati“, hanno spiegato le due insegnanti. “In precedenza a scuola era venuto il magistrato Andrea Milesi per il civile, mentre oggi siamo in campo per il penale”.

I ragazzi hanno assistito a diversi procedimenti: minacce, truffe, furti. “Abbiamo visto vari casi”, hanno detto le due prof. “Cosa succede per esempio quando non si presenta un testimone, abbiamo assistito anche alla pronuncia di due sentenze. I ragazzi erano molto interessati e hanno fatto diverse domande. Hanno anche interagito con il giudice che ha chiesto il loro parere su una sentenza che aveva appena pronunciato, e cioè quella della condanna di un uomo che aveva rubato ad una dottoressa dell’ospedale il telefonino. La maggior parte si è detta d’accordo con la decisione. Insomma, un’ottima esperienza”.

A scuola è in corso il “progetto legalità”: “quest’anno”, hanno sottolineato le due insegnanti, “abbiamo fatto anche attività con la casa circondariale di Cremona e incontrato questa realtà. Anche questa esperienza è stata molto utile”.

Sara Pizzorni

