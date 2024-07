Cresce l’attesa in vista della prima uscita della nuova Cremonese, targata stagione 2024-2025. Sabato 20 luglio i grigiorossi disputeranno la prima amichevole affrontando la Giana, compagine di Serie C. Una partita che tutti i tifosi grigiorossi potranno seguire in diretta su Cremona1 (canale 19) alle ore 18.

Il match verrà disputato al campo Soldi a porte chiuse, in quanto in questo periodo l’impianto di via Postumia è sottoposto a una serie di lavori di miglioramento, necessari per poter ospitare il prossimo campionato di Primavera1.

La squadra di Stroppa si presenterà all’appuntamento reduce da poco più di una settimana di allenamenti svolti al centro sportivo Arvedi. Le gambe dei giocatori saranno imballate a causa dei carichi di lavoro. Un fattore che va tenuto in considerazione e che sicuramente condizionerà l’incontro. Ciò non toglie che c’è grande curiosità per vedere all’opera la nuova Cremonese e in particolare i due volti nuovi Fulignati e Vandeputte.

Stroppa dovrebbe utilizzare il solito 3-5-2 come sistema di gioco. Difficile ipotizzare una probabile formazione, visto che nei due tempi dovrebbero giocare due formazioni differenti. La Cremo potrebbe partire con Fulignati in porta; Antov, Ravanelli e Bianchetti in difesa; Sernicola e Vandeputte sugli esterni; Pickel, Castagnetti e Collocolo in mezzo al campo; Vazquez e Tsadjout in attacco.

M.M.

