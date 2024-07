Controlli straordinari dei carabinieri, ieri sera in occasione degli eventi dei “Giovedì d’estate”: impiegate in tutto sei pattuglie delle Stazioni di Pizzighettone, Vescovato, Ostiano e Cremona, della Sezione Radiomobile e della Sezione Operativa di Cremona.

Obiettivi del servizio: tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica attraverso la prevenzione ed il contrasto ai reati ed alle condotte connesse con i fenomeni di degrado urbano e di devianza. Dalle 20 e fino alle 2 di notte le pattuglie hanno controllato strade, piazze, giardini e i luoghi di aggregazione del centro; inoltre sono stati approntanti numerosi posti di controllo nelle principali vie di accesso e di uscita dalla città. In particolare la vigilanza si è concentrata nei giardini di piazza Roma, nel piazzale della stazione ferroviaria, in via Dante, nel piazzale delle Tranvie, nl giardino di via degli Orti Romani, luogo di parecchie lamentele da parte dei residenti.

Nel complesso, sono state identificate 74 persone, di cui 21 già con precedenti di polizia a carico, e condotte verifiche su 21 veicoli. Due gli automobilisti sanzionati per alcune centinaia di euro per mancanza di cintura di sicurezza e mancanza di documenti di circolazione. I locali pubblici ispezionati sono stati due, bar ed esercizi di vicinato, senza riscontrare violazioni.

